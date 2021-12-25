السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير السياحة لتفقد عدد من المشروعات القومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك في زيارة يتفقد خلالها الوزير عددًا من المشروعات القومية.

شهد الدكتور خالد العناني فيلم قصير يتحدث عن حجم المشروعات القومية التي تشهدها محافظة بورسعيد، ويتحدث عن تنوع المشروعات بين الصناعة والسياحة وخدمات المواطنين، ويؤكد أن الدولة تنفق المليارات من أجل مواطنيها.

وثمن محافظ بورسعيد جهود وزير السياحة والٱثار، للنهوض بالمستوى السياحي للدولة المصرية خلال الٱونة الٱخيرة، وأكد أن مشروعات ساحة مصر وتطوير عدد من الحدائق ، ومنتجعات بورتو سعيد وتور باي،  تأتي فى إطار خطة الدولة والمحافظة للنهوض بالسياحة تماشيا مع كافة القطاعات الأخرى .

من المقرر أن يتفقد الدكتور خالد العناني عددًا من المشروعات السياحية بالمحافظة، وتبدأ جولته بـ ساحة مصر والمتحف القومي وحجر تمثال دليسيبس، ويجري الوزير جولة غرب بورسعيد لتفقد 3 مشروعات سياحية سكنية خدمية عملاقة.

وتهدف زيارة الوزير إلي متابعة ما تم تنفيذه من مشروعات، ووضع رؤية مستقبلية للسياحة في بورسعيد، وكذلك بحث سبل تعظيم الاستفادة من السياحة لتكون مصدرًا لأرزاق المواطنين، وتحقق التنوع في دخول المحافظة.

وأكد الوزير خلال كلمته، ان بورسعيد تملك مقومات سياحية كبيرة تجعلها مؤهلة لان تكون في مكانة سياحية متميزة، مؤكدة أن الزيارة تبحث تحقيق ذلك لواقع ملموس.

سياحة خلال زيارة وزير السياحة المصرية محافظ مستوى سياح مصري مشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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