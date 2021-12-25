النيابة تحقق في احتراق منزل وتفحم جثة مسنة ببورسعيد

تباشر جهات التحقيق في محافظة بورسعيد،إجراءاتها في احتراق عمارة سكنية بشارع البلدية والأزهار نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، ومصرع سيدة وتفحم جثتها سيدة بسبب النيران.

كانت قد تلقت قوات الحماية المدنية ببورسعيد بلاغًا بالحريق، وعلى الفور هرع فريق من رجال الإطفاء، إلا أن تأخر الأهالي في الإبلاغ جعل النيران تتمكن من العقار والمنزل العلوي.

ودفعت إدارة الحماية المدنية ببورسعيد بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، خاصة أنه في عقار من الخشب الذي يساعد على الاشتعال، و تمكنوا من السيطرة على ألسنة اللهب باستخدام التقنيات الحديثة، والمعدات المناسبة للحرائق.

وتبين وجود سيدة مُسنة داخل مطبخ المنزل، والذي كان مصدر الحريق، حيث خرجت منه النيران بعدما التهمت جسد المُسنة وتفحم بالكامل، وانتقلت إلى باقي العقار السكني والمنزل العلوي.

انتهت الحماية المدنية من أعمال الإطفاء، وبدأت في أعمال تبريد الحريق وذلك لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة، بعد إنقاذ المنازل المجاورة والشارع والمحال من كارثة.

وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.