محافظ الفيوم: تنفيذ مشروعات للري بـ351 مليون جنيه خلال 2021

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعاً بقطاع الموارد المائية والري بنطاق المحافظة منذ بدء العام الحالي، بإجمالي تكلفة تجاوزت 120 مليون جنيه، فيما يجري تنفيذ 18 مشروعاً جديداً بقيمة إجمالية تصل إلى 231 مليون جنيه.

وأشار "الأنصاري" إلى أن مشروعات تبطين الترع يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، وتبطين المساقي، للحفاظ على المياه من الإهدار وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، لافتاً إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم.

فيما أوضح المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعاً بقيمة 120 مليون و49 ألف و800 جنيه، شملت كوبرى على بحر النزلة ك 37.36 عزبة سعداوى، وتبطين ترعة قوته من الكيلو 1.1 إلى الكيلو 3، وتأهيل بحر الجرجبة من الكيلو 6.950 إلى الكيلو 12.950، وتأهيل بحر اللحف بطول 3.940 كم، والمنصل، والخمسين من الفم حتى 1, 2، والخمسين من 1, 2 حتى 4,1، كما تم إنشاء الكوبرى الثالث بالطريق الربع دائرى حول مدينة ابشواي، وإنشاء حائط ساند على بحر تلات الواطي بقرية العجميين، وإحلال وتجديد كوبرى بحر الكعابي الجديدة أمام عزبة الغريب، وكوبري السبعين على نهاية بحر أبوكساه، وإنشاء عدد 2 نطاق أعشاب أمام المحطة 2,1 على مصرف الغرق الرئيسي.

وأضاف، أنه تم أيضاً الانتهاء من إحلال وتجديد كوبري على مصرف دانيال العمومي كيلو 2.400، وإحلال وتجديد تغطية مصرف أبو جنشو، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المنشأة المدنية والمهمات الميكانيكية والكهربية لمحطة داير البركة، وكذلك النصارية (صرف مغطى، ومنطقة بيهمو )أ(صرف مغطى)، وتأهيل بحر فرج الله القبلي بطول 1.870، وتأهيل بحر قصر الجبالي العالي من الفم إلى ك 2.3، وتأهيل ترعة العالي الكبير حتى ك1.5، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقية حتى الكيلو 5، وتأهيل بحر الروبيات إلى الكيلو 4.750.

وكشف وكيل وزارة الري، أنه يجري حالياً تنفيذ 18 مشروعاً جديداً للري بمختلف أنحاء المحافظة، بقيمة 230 مليون و931 ألف جنيه، تشمل امتداد بحر الفلاحة، وتأهيل مسقة خطاب، وكفر عميرة، ومنطقة بيهمو (ب) (صرف مغطى)، وعملية إحلال وتجديد الحائط الساند بطول 50 متر أمام كوبري الصوفي بالبر الأيسر لبحر يوسف بمدينة الفيوم، وتأهيل بحر الجرجبة من الفم حتى الكيلو 6,950، وكذلك تأهيل جنابيات بحر الجرجبة، والمناشي، والإصلاح (المحرقاوي)، وامتداد كفر عميرة، والعيوج، والزربي الغربي، فضلاً عن تأهيل عدد 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، وإعادة تأهيل محطة مصرف القاطع الشرقي وبطس سعيد ووحدة ديزل لمحطة القاطع الغربي، وأصلان أ، وأصلان ب، وإحلال وتجديد تغطية مصرف أبو دنقاش، وتأهيل ترعة سليمان دسوقي حتى الكيلو 7,60.