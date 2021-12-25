السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«آفاق» يختتم فعالياته بتكريم نخبة من المسرحيين المصريين والعرب.. غدًا

رئيس ومؤسس المهرجان
رئيس ومؤسس المهرجان المخرج هشام السنباطي

أعلنت إدارة مهرجان آفاق المسرحية عن فعاليات ختام المهرجان في دورته السابعة وذلك في الساعة السابعة مساء غد الأحد بمسرح مركز الهناجر للفنون.

وقال رئيس ومؤسس المهرجان المخرج هشام السنباطي: سوف تبدأ الفعاليات بالسلام الوطني، يعقبه فيلم حول فعاليات الدورة السابعة والفرق المشاركة، ثم عرض فني قصير يعقبه تكريم نخبة من المسرحيين المصريين والعرب يمثلون سبعة دول عربية، وهم من مصر الفنان القدير رشوان توفيق، أ. د. كمال عيد، والفنانة القديرة رجاء حسين، والفنان القدير صبري عبد المنعم، ومن المملكة العربية السعودية د. ملحة عبد الله، و المخرج التونسي فوزي إبراهيم، والفنان اليمني د. علي الجنفدي. 

 كان المهرجان قد كرم عبر فعاليات السفير علي مهدي من السودان، والفنان الأردني علي عليان. 

كما يشهد الحضور تكريم لجنة تحكيم المهرجان المكونة من نخبة من المبدعين العرب والمصريين : من مصر د. سيد علي إسماعيل، الناقد يسري حسان، الفنانة القديرة حنان شوقي، د. محمد عبد العزيز، المخرج القدير عبد الغني زكي، مصمم الديكور فادي فوكيه، د. أحمد الدله، المخرج والكاتب منير راضي (العراق)، ومن المغرب الناقدة والصحفية بشرى عمور، يعقب التكريم إعلان توصيات وجوائز الدورة السابعة لمهرجان آفاق مسرحية 

تقام الفعاليات تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال،  ومركز الهناجر للفنون برئاسة المخرج شادي سرور، والرئيس الشرفي للدورة السابعة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز و وتهدى الدورة لاسم الفنانة القديرة رجاء الجداوي. وذلك في الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر، بمشاركة 14 عرض مسرحي و مشاركة دول ليبيا وتونس والسودان والجزائر والمغرب والعراق وسلطنة عمان، والأردن، واليمن.

الدورة السابعة لمهرجان آفاق إهداء لروح النجمة الراحلة رجاء الجداوي، ضيف الشرف دولة "سلطنة عمان"، الرئيس الشرفي النجمة سميرة عبد العزيز، مؤسس  وأمين عام المهرجان هشام السنباطي، المدير التنفيذي د. سالي سليمان، المدير الفني د. رانيا الشامي، مدير الإعلام والندوات أحمد زيدان، مدير الدعاية والاعلان  محمد الكومي، مسؤل العلاقات الخارجية الفنانة الليبية القديرة خدوجة صبري، مدير العلاقات العامة  عمرو أمين، لجنة التجهيزات الفنية أسامة حربي، ابراهيم السيد، لجنة المرافقون: أحمد حداد، احمد سليمان، ماريو امجد، ماجده اللبان، محمد ناجي، محمد فاروق، عمرو سيد، امام محمد، لجنة التنظيم : اندرو فوزى، مروان شومان، تامر فؤاد،  مالتي ميديا محمد سعيد.

مهرجان آفاق المسرحية فعاليات ختام المهرجان في دورته السابعة هشام السنباطي تكريم نخبة من المسرحيين المصريين والعرب مسرح مركز الهناجر للفنون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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