السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بمليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة الإتجار بالعملة في الإسماعيلية

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، قيمة التعاملات التجارية الخاصة به في مجال تصدير المواد الغذائية لراغبي الشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتم إرسال قيمة تلك البضائع من خلال تحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ أكثر من مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الإسماعيلية أمن الاموال العامة مركز شرطة السوق السوداء مكافحة الجريمة السوق المصرفي

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وائل لطفي

معنى بورسعيد

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