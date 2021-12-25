ضبط متهم بسرقة المساكن بمنشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاطا إجراميا فى مجال السرقة من داخل المساكن.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، قرر اكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل الجراج الخاص به، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفر أحدها عن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بمزاولتـه نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة مـن داخـل المساكن بأسلوب "كسـر البـاب"، وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.