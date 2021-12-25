الإسكندرية تطرح مناقصات عامة ومزايدات علنية لعدد من العمليات

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مناقصات عامة ومزايدات علنية لعدد من العمليات.

وتأتي هذه العمليات كالآتي:

•أولاً المناقصات العامة:

بجلسة يوم الخميس 30 /12 /2021

_عملية إصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار المطلوبة لسيارات البيك أب، الصالون التابعة لإدارة المرور (أعمال سنوية).

تبلغ قيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات البيك أب 6 آلاف جنيه.

-وقيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات الصالون 12 ألف جنيه، وكراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

بجلسة يوم الأحد 2 /1 /2022

_عملية توريد الزيوت وخدمة غيار الزيوت والغسيل والتشحيم لسيارات الأوناش والبيك أب والصالون والموتوسيكلات والإسكوترات وسيارات تعليم القيادة للمواطنين التابعين لإدارة المرور.

تبلغ قيمة التأمين المؤقت 14 ألف جنيه، كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

•ثانياً المزايدات العلنية:



بجلسة يوم الأحد 26 /12 /2021

عملية استغلال مبالة محطة الرمل، بنطاق حي وسط، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

بجلسة يوم الأثنين 27 /12 /2021

عملية استغلال مبالة نادي الصيد، بنطاق حي الجمرك، عملية استغلال مبالة ركس، بنطاق حي الجمرك.

تبلغ قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه لكل عملية، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.



وأوضحت المحافظة، أنه تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد بجوار محكمة الاستئناف.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حيث أن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.