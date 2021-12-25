السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

وفد من حماة الوطن يشارك في قداس عيد الميلاد للأقباط الكاثوليك

وفد حماة الوطن بالقاهرة
وفد حماة الوطن بالقاهرة

شارك وفد من أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، في قداس عيد الميلاد للأقباط الكاثوليك لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط وشركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأمانة المركزية برئاسة الفريق جلال الهريدى والنائب الأول لرئيس الحزب اللواء أحمد العوضى، والأمين العام لحزب حماة الوطن اللواء طارق نصير، وأمين عام تنظيم الحزب  الدكتور أحمد العطيفى، وشارك وفد رسمي من أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن في قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك، والذي ترأسه بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر الأنبا إبراهيم إسحق، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

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وفد حماة الوطن بالقاهرة 

وقدم اللواء إيهاب هلال أمين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة بخالص التهنئة للإخوة الأقباط وكل المصريين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد داعيا الله أن يعم الخير والسلام والرخاء علي الجميع وتستمر أواصر الترابط والوحدة لتمثل القاسم المشترك بين كل أبناء الوطن الواحد حيث يشهد التاريخ على تلاحم الشعب المصري دون تفرقة على أساس عرقي أو ديني. 

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وفد حماة الوطن بالقاهرة 

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة في بيان له عقب الخروج من القداس أن قيم التسامح والترابط كانت ولا تزال تجمع المصريين في نسيج واحد، لافتا إلي أن حزب حماة الوطن يتمني من الله أن يديم علي الجميع روح الإخوة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، واختتم "كل عام والمصريين في خير وسلام ورخاء"

وحضر وفد رسمي من أمانة القاهرة وهم، الدكتورة هدي يسى مساعد أمين القاهرة، والمستشار أيمن عامر أمين التنظيم بالقاهرة، والعميد باسم عكاشة مساعد أمين التنظيم،  نجوى فتحي، والدكتورة هالة كيرا أمين قطاع شرق القاهرة وهشام عاطف أمين شباب القاهرة، وعاطف حسان أمين حزب حماة الوطن بمدينة نصر وأحمد الاشعل مساعد أمين إعلام القاهرة. 

وفد حماة الوطن بالقاهرة
وفد حماة الوطن بالقاهرة
وفد حماة الوطن بالقاهرة
وفد حماة الوطن بالقاهرة
حماة الوطن احتفالات عيد الميلاد احتفالات عيد الميلاد المجيد الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد كاتدرائية السيدة العذراء حزب حماة الوطن بالقاهرة كاتدرائية السيدة العذراء مريم

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