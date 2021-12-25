الرئيس السيسي يضم الصعيد لنهضة «الجمهورية الجديدة»

محور الشهيد باسم فكري..

تشهد الدولة المصرية مشروعات ضخمة أبهرت العالم مع إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تشمل التنمية جميع أرجاء الدولة المصرية، حيث بادرت الحكومة بناءًا على توجيهاته بالعمل على مشروعات نوعية تمثل نقلة كبيرة لمحافظات الصعيد كافة بعد أن عانى الإهمال سابقا.

ويعد محور الشهيد باسم فكري، طفرة تنموية على أرض محافظة قنا، بتكلفة حوالي 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر، كان المحور في البداية معروف باسم محور قوص - نقادة، وتم إطلاق اسم الشهيد باسم فكري عليه، بعد استشهاده أثناء محاولته القبض على الخارجين عن القانون.

المحور يضم 15 كوبريا بطول 2270 مترا، و15 نفقا بطول 460 مترا منها 6 كباري رئيسية بطول 1600 متر بتقاطع المحور مع كل من "الطريق الصحراوي الشرقي - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي الشرقي - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي "لحل التقاطعات مع الطـرق الفرعية والترع والمصارف.

وسيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل، كما سيساهم في تسهيل الحركة المرورية.

المحور يمثل طفرة تنموية حقيقية على أرض المحافظة، وسيساهم في ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الأمان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية، وسيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

ومنذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، وهناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الصعيد، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ البرنامج منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.