غدًا.. فتح باب التظلم لحاجزي «سكن لكل المصريين 2» غير المُنطبق عليهم الشروط

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غدا الأحد، 26 ديسمبر 2021، وحتى يوم الخميس 30 ديسمبر، فتح باب التظلم للحاجزين بإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2)، بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ (لمتوسطي الدخل)، غير المُنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، حيث تم الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان.

وحول آليات تقديم طلبات التظلم، أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم إتاحة إرسال طلب التظلم إلكترونياً عن طريق إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب على الرابط ( https://cservices.shmff.gov.eg/Complaints)، حيث سيقوم موظفو الصندوق بدراسة طلبات التظلم الواردة من المواطنين ومراجعة البيانات والمستندات المستكملة واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول التظلم أو رفضه، مع التأكيد على أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والدنيا للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يخص المواطنين المنطبق عليهم الشروط، فقد بلغ عددهم 6528 عميلاً، وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة إرسال رسائل نصية لهم لتوجيههم نحو سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في الأول من يناير 2022، وبفترة سماح تبلغ شهرا من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة التأخر عن سداد أى دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، موضحة أنه تم نشر نتائج فرز طلبات جميع المواطنين الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية بإعلان سكن لكل المصريين (2) لمتوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني للصندوق والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد.



وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه تم الانتهاء من فترة التظلمات الخاصة بالعملاء المتقدمين على إعلان سكن لكل المصريين (2) لمنخفضي الدخل، وجار تحديد الأولويات على المشروعات المتقدمين عليها للبدء في إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية لشركات الاستعلام الميداني لإجراء الاستعلام عن محل السكن والعمل، علماً بأن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بلغ 29317 عميلا مقابل عدد 19286 وحدة سكنية، وذلك بعدد 32 مشروعا، وهى، فى محافظة كفر الشيخ: مركز الحامول، ومركز سيدى سالم، ومركز قلين، وفى محافظة الوادى الجديد: مركز الفرافرة، وفى محافظة سوهاج: مركز المراغة، ومركز المنشأة، ومركز طما، ومركز طهطا، وفى محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بني مزار ، ومركز مطاى، وفى محافظة الشرقية: مركز أبو كبير، ومركز فاقوس، ومركز مشتول السوق، وفى محافظة أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وفى محافظة الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة بنى سويف: مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بنى سويف، ومركز الفشن، وفى محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة، ومركز حاجر الجبل، ومدينة غرب قنا، ومركز القارة (أبو تشت)، ومركز القارة (أبو شوشة)، وفى محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة الإسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضه، ومركز القصاصين، وفى محافظة الغربية: مركز كفر الزيات، وفى محافظة المنوفية: مركز السادات (الخطاطبة)، وفى محافظة البحيرة: مركز بدر، مع العلم أن نتائج الفرز والتظلمات لإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) لمنخفضي الدخل قد أسفرت أيضا عن عدد 7013 عميلا غير منطبق عليهم الشروط.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الصندوق يتيح أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg/complaints، حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات، موضحة أنه فى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة ٩ صباحاً :6 مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية بإعلان سكن لكل المصريين (2)، تتضمن وحدات جاهزة للتسليم وأخرى تحت الإنشاء للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل، خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 حتى 4 أكتوبر 2021، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في يوليو 2021 والتي تتيح التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.