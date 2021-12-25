السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الجامعة العربية: على الليبيين التكاتف لعقد الانتخابات في أقرب وقت

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط

طالب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت، الأطراف الليبية بضرورة تغليب المصلحة العليا لبلادهم.

وأكد أبو الغيط في بيان تعليقا على الأحداث الأخيرة فى ليبيا والتى أدت إلى تأجيل الإنتخابات، أن ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته.

وأضاف أبو الغيط أن الإرادة الدولية التي تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة تؤكد محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره في ليبيا.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع في ليبيا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية إلى جانب وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للإنتخابات ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.

جامعة الدول العربية ليبيا الانتخابات الاستحقاق الانتخابي السفير أحمد أبو الغيط

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