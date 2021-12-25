السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس طبيبة «نساء وتوليد» شهيرة فى حلوان

متهمة
متهمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس طبيبة نساء وتوليد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإجراء عمليات إجهاض للنساء.

‏كانت ألقت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد فرج، القبض على ‏طبيبة نساء وتوليد، هاربة من حكم جنائي بالسجن 5 سنوات، بتهمة إجهاض فتاة بالمطرية.

كانت وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، ‏بتواجد سلوى س، 50 سنة، طبيبة بشرية "نساء والتوليد" تقوم بأعمال مخالفة للقانون، وهي إجراء عمليات إجهاض في مركز تم إنشاؤه بمنطقة مجمع المدارس كورنيش النيل، دائرة القسم، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.

‏كما أثبتت التحريات أن المذكورة هاربة من جناية إجهاض فتاة في منطقة المطرية، ومحكوم عليها بالسجن 5 سنوات، ولكنها قد أغلقت مركزها بتلك المنطقة، وفرت هاربة إلى مدينة حلوان، وقامت بإنشاء مركز جديد لاستكمال أفعالها المخالفة للقانون، و عليها تم مداهمة مركز المذكورة، وتم ضبطها وتشميع المركز.

وبمواجهتها بالحكم أقرت بصحته، كما أقرت بأنها أنشأت المركز الكائن خلف مجمع المدارس بمنطقة كورنيش النيل حلوان، لإجراء تلك الأفعال المخالفة للقانون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عمليات إجهاض للسيدات التحقيقات قاض المعارضات محكمة حلوان مباحث قسم شرطة حلوان

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