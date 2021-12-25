السبت 25 ديسمبر 2021
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الكرازة

البابا تواضروس يزور بطريرك الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد (بث مباشر)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، على رأس وفد كنسي يضم عددًا من الأساقفة والمطارنة، لتقديم التهنئة للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد الميلاد المجيد.

https://fb.watch/a6CZt4Srjc/

ومن المقرر أن يزور البابا بعد ذلك مقر بطريركية الروم الأرثوذكس بوسط القاهرة، لتقديم التهنئة للبابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وعموم أفريقيا، بالمناسبة ذاتها.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير المقبل، بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس مساء أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

شاركه في الصلاة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، والشمامسة الإكليريكيون، وعدد من الآباء الكهنة، والمؤمنون.

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