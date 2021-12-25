السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات فى مشاجرة وحرق شخص بالبنزين بالتجمع

مشاجرة
مشاجرة

كلفت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، بسرعة إجراء التحريات في اتهام 9 أشخاص بالتشاجر وحرق شخص بالبنزين في منطقة القاهرة الجديدة، بسبب خلافات بينهما.

كان قد ورود بلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بمنطقة القاهرة الجديدة.

بالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول: 3 أشخاص”اثنان منهم مصابان بجروح وحروق متفرقة"- طرف ثان: 6 أشخاص 3 منهم مصابون بجروح وكدمات، وبالفحص تبين أن الطرفين يعملان بإحدى الشركات وحال عملهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على الآخر بالضرب باستخدام عصا خشبية وقام أحد الأشخاص "طرف ثاني" بإحضار كمية من مادة سريعة الاشتعال "سائل البنزين" وإضرام النيران بآخر محدثاً إصابته بحروق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم عبوة بلاستيك بداخلها سائل البنزين- عدد 3 عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الجديدة مديرية أمن مديرية امن القاهرة مشادة كلامية اجهزة الامن امن القاهرة جهات التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بدراسة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

الرئيس السيسى: مدينة الروبيكى فكرة موجودة من 2004 والتنفيذ تم من سنتين فقط

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد تكريم الرئيس السيسي .. من هو الشهيد البطل باسم فكرى؟

بدأت بتوجيه الرئيس 2017.. ماذا حققت الدولة للصعيد فى عهد «السيسى»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية