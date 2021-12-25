طلب التحريات فى مشاجرة وحرق شخص بالبنزين بالتجمع

كلفت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، بسرعة إجراء التحريات في اتهام 9 أشخاص بالتشاجر وحرق شخص بالبنزين في منطقة القاهرة الجديدة، بسبب خلافات بينهما.

كان قد ورود بلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بمنطقة القاهرة الجديدة.

بالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول: 3 أشخاص”اثنان منهم مصابان بجروح وحروق متفرقة"- طرف ثان: 6 أشخاص 3 منهم مصابون بجروح وكدمات، وبالفحص تبين أن الطرفين يعملان بإحدى الشركات وحال عملهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على الآخر بالضرب باستخدام عصا خشبية وقام أحد الأشخاص "طرف ثاني" بإحضار كمية من مادة سريعة الاشتعال "سائل البنزين" وإضرام النيران بآخر محدثاً إصابته بحروق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم عبوة بلاستيك بداخلها سائل البنزين- عدد 3 عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.