أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

يستعد طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، لإجراء امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي، التى أقرتها الوزارة قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأيام، والتي تمثل ٣٥٪ من درجات الفصل الدراسي الأول لمواد «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الماث، العلوم، الساينس، الدراسات الاجتماعية، تربية دينية، تكنولوجيا المعلومات عربي ولغات، مهارات مهنية».

وتعد المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي 2022 ضمن منهج الوزارة الجديد، والذي بدأ في العام الدراسي 2021- 2022.

وطالبت الوزارة، من جميع أولياء الأمور التواصل مع المدارس للسؤال عن موعد القيام بالمهام الأدائية خلال الفترة القادمة مع ضرورة الالتزام بالحضور خلال تلك الفترة نظرًا لأهمية تلك المهام ودرجاتها التي تمثل 35 % من اجمالي درجات الفصل الدراسي.

اسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

لتحميل الملف pdf من خلال الرابط التالي : (من هنا)

وهي عبارة عن أنشطة تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى «المهام الأدائية».

ويعتبر هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءاً أصيلًاً من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

وتعني المهام الأدائية، وقد تم بناءها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان.

وصف المهام الأدائية:

تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبه لمستوي المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.

عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

(٢) يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن لكل مهمة.

(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

ثم يقوم الطلاب بعدها بتنفيذ المهمة، وتكون المهام الأدائية داخل الفصل، وعبارة عن رسم أو مخطط أو كتابة وتختلف من طالب لآخر.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 5 مهام أدائية لكل مادة، ويقوم المعلم بتحميلها من الموقع التي تحدده الوزارة، ويتم تقييم طلاب الصف الرابع على المهام الأدائية بالشكل التالي، 5 درجات جدية، و5 درجات تخطيط، و25 تنفيذ المهمة، ليكون الإجمالي 35 درجة وذلك من اجمالي 100 درجة للفصل الدراسي الاول بجانب ( 60 درجة للاختبارات التحريرية مقسمة 30 درجة اختبار ديسمبر و 30 درجة اختبار منتصف العام ) و( 5 درجات ) على الحضور.