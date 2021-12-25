السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بقتل صاحب محل بـ «شاشة تليفزيون»: «مقصدتش اقتله»

متهم
متهم

تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها في مقتل صاحب محل لقيام عاطل بإلقاء «شاشة تلفزيون» عليه من الدور السادس خلال مشادة كلامية بين الطرفين على تصليح الشاشة، وقال المتهم إنه لم يقصد قتل المجني عليه، وألقى الشاشة من الدور السادس احتجاجًا على المجني عليه لعدم تصليحها، ولكنها سقطت عليه وأودت بحياته. 

وعن التفاصيل، وصل المجني عليه، للمستشفى وبه إصابات عبارة عن كسر في منطقة الجمجمة ونزيف حاد، ما تسبب في وفاته بعد وصوله المستشفى، وبالانتقال والفحص، تبيَّن أن المجني عليه يُدعى «محمد.ع»، وكان يرتدي كامل ملابسه، وتبيَّن أنه في العقد الخامس من العمر، ويعمل في صيانة الأجهزة الكهربائية.

وتبيَّن أن سبب ارتكاب الواقعة وجود خلافات بين المجني عليه وأحد سكان العقار سكنه، ما دفع المتهم إلى إلقاء شاشة التلفزيون على المجني عليه من الطابق السادس، لتسقط على رأس المجنى عليه، وعلى الفور قام الأهالي بحمله وتوجهوا به إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، واعترف بارتكابه الواقعة، لأنه كان معترضًا على عدم إصلاح الشاشة من قِبَل المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بتشريح الجثمان وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

قسم شرطة الاجهزة الكهربائية صاحب محل قسم شرطة حلوان الطابق السادس متهم بقتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

وزير التنمية: أنفقنا 13 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية بالصعيد

وزير التنمية: معدل الفقر فى الصعيد قبل تولى الرئيس السيسى بلغ 54.8%

تجديد حبس طبيبة «نساء وتوليد» شهيرة فى حلوان

دراسة: ازدهار وضع «العمالة المصرية» في ليبيا برواتب أضعاف ما قبل 11 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية