اعترافات المتهم بقتل صاحب محل بـ «شاشة تليفزيون»: «مقصدتش اقتله»

تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها في مقتل صاحب محل لقيام عاطل بإلقاء «شاشة تلفزيون» عليه من الدور السادس خلال مشادة كلامية بين الطرفين على تصليح الشاشة، وقال المتهم إنه لم يقصد قتل المجني عليه، وألقى الشاشة من الدور السادس احتجاجًا على المجني عليه لعدم تصليحها، ولكنها سقطت عليه وأودت بحياته.

وعن التفاصيل، وصل المجني عليه، للمستشفى وبه إصابات عبارة عن كسر في منطقة الجمجمة ونزيف حاد، ما تسبب في وفاته بعد وصوله المستشفى، وبالانتقال والفحص، تبيَّن أن المجني عليه يُدعى «محمد.ع»، وكان يرتدي كامل ملابسه، وتبيَّن أنه في العقد الخامس من العمر، ويعمل في صيانة الأجهزة الكهربائية.

وتبيَّن أن سبب ارتكاب الواقعة وجود خلافات بين المجني عليه وأحد سكان العقار سكنه، ما دفع المتهم إلى إلقاء شاشة التلفزيون على المجني عليه من الطابق السادس، لتسقط على رأس المجنى عليه، وعلى الفور قام الأهالي بحمله وتوجهوا به إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، واعترف بارتكابه الواقعة، لأنه كان معترضًا على عدم إصلاح الشاشة من قِبَل المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بتشريح الجثمان وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.