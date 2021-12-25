السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ يطالب بالتحقيق فى إيجابية عينة مخدرات لاعب باتحاد الفروسية

لاعب باتحاد الفروسية
لاعب باتحاد الفروسية

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام، ضد هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية، وأحد اللاعبين، بعد ظهور نتائج تحاليل الأخير "إيجابية" تعاطي مخدر الحشيش.

وقال المحامي في بلاغه: «إنه طبقًا لنص قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 2 لسنة 2017 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للفروسية، حيث تم تجاوز اللاعب المستحق لتمثيل مصر ليكون اللاعب الثابت تعاطيه المخدرات من يمثل مصر وترتيبه السادس بدلًا من اللاعب محمد الدهان صاحب التصنيف الثالث». 

واستطرد مقدم البلاغ: «والأغرب تبرير إيجابية عينة المخدرات بتعرض اللاعب للتدخين السلبي بفندق بالمغرب، وكأن المخدرات مباحة بلا رابط من القانون في دولة المغرب». 

وأردف محفوظ ببلاغه: إن هذا الأمر يخالف نص المادة (6) من القرار، والتي تنص على الحياد وعدم قيام الاتحاد المصري للفروسية بأي تمييز، وهذا مخالف لقواعد العدالة، ويترتب عليه إيقاف مجلس إدارة اتحاد الفروسية طبقًا لنص المادة (52) من ذات القرار، حيث تختص اللجنة الأوليمبية المصرية بوقف نشاط العضو مؤقتاً في حالة ثبوت مخالفته القانون، وهذا الأمر لم يحدث بإيقاف سوى اللاعب دون مجلس الإدارة. 

واستطرد محفوظ ببلاغه أنه طبقًا لنص المادة 33 من قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وقد وضعت  المادة 96 من ذات القانون عقوبة مخالفة ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تلك المخالفات.

واختتم محفوظ بلاغه بالتحقيق الفوري في الواقعة ومعاقبة المخالفين من رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية واللاعب متعاطي المواد المخدرة وتقديمهما للمحاكمة العاجلة واتخاذ اللازم قانونًا.

 

 

رئيس اتحاد مجلس ادارة المنشطات الاتحاد المصري تعاطي المواد المخدرة بلاغ للنائب العام

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وائل لطفي

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