«الصحة»: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها بالمجان خلال 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفير 20 مليونًا و400 ألف عبوة ألبان أطفال شبيهة بـ "لبن الأم"، خلال عام 2021، بالمجان، وذلك للأطفال حديثي الولادة وحتى عمر سنة، حيث يتم صرف الألبان بناءً على الحالة الصحية للأم.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي على الأم من خلال لجان التقييم المتواجدة بالوحدات الصحية بكافة محافظات الجمهورية لبيان الموانع الصحية للرضاعة الطبيعية ومدى الحاجة لاستخدام الألبان شبيهة لبن الأم.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عددًا من النصائح بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية لكل من الأم والطفل، موضحًا أن البداية المبكرة للرضاعة الطبيعية بعد الولادة تزيد من إدرار اللبن وتساعد على استمرار الرضاعة حتى عامين.

ونوه "عبدالرازق" إلى أن الرضاعة الطبيعية تؤثر بالإيجاب على زيادة وزن الطفل وتقوية جهازه المناعي، كما تؤثر أيضًا على نسبة ذكاء الطفل، مؤكدًا على أهمية "الرضاعة الطبيعية المطلقة" بدون أي مكملات خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الطفل.

وكان كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" قد أعلن أن تكلفة مبادرة الكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية بلغت 8.3 مليار جنيه.

وتم فحص نحو 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.. وفيما يخص مبادرة دعم صحة المرأة المصرية تم فحص أكثر من 4 ملايين امرأة حتى يونيو 2021 وبلغت تكلفة المبادرة 7.602 مليون جنيه.

وأوضح "الرؤية والإنجاز" أن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" تم من خلالها فحص 7 ملايين و10 آلاف طفل حتى يونيو 2021 وبلغت تكلفة المبادرة نحو 463 مليون جنيه.

أما مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة تم من خلالها فحص نحو 3.2 مليون طفل حديثي الولادة وتكلفت المبادرة 8.111 مليون جنيه حتى يونيو 2021.