«مدرستنا 2» تطرح شرح درس بمادة الرياضيات لطلاب الصف الثالث الإعدادي

أعلنت قناة مدرستنا 2 شرح لدرس "ميل الخط المستقيم والعلاقة بين ميلي المستقيمين المتوازيين والمتعامدين"، بمادة "الرياضيات" للصف الثالث الإعدادي.

وقالت القناة عبر منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يتأثر ميل المستقيم بالزاوية، فما هى أنواع الزوايا؟، وكيف تُؤثر على الميل؟”.

ووجهت رسالة للطلاب قائلة: "تعالوا طلاب الصف الثالث الإعدادي نتعرّف على إجابات هذه الأسئلة مع الرسم التوضيحى لسهولة الفهم، من خلال الفيديو التالي، من درس ميل الخط المستقيم والعلاقة بين ميلي المستقيمين المتوازيين والمتعامدين، مادة الرياضيات".

وأضافت القناة، أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HDمن اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

ووجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين مديري المديريات التعليمية بضرورة إبراز الجهود والإنجازات التي تبذلها القيادة السياسية، والحكومة؛ لاسيّما من خلال استعراض فيلم وثائقى؛ تم إعداده بواسطة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذي يتضمن توثيقًا بالإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال فترة السبع سنوات الأخيرة؛ فضلًا عن الإشارة إلى الكتاب الصادر عن مؤسسة الجمهورية تحت عنوان: " مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة، سنوات من البناء والتنمية والتقدم 2021/2014 الطريق إلى الجمهورية الجديدة" والذي يتضمن هو الآخر توثيقًا بإنجازات الدولة المصرية في شكل كتاب شامل.

كما شدد حجازى على متابعة تلقى العاملين بالتعليم اللقاح ضد فيروس كورونا وتطعيم طلاب التعليم قبل الجامعى من سن (15 : 18) سنة بالمرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا والوقوف على النسب المحدثة وأعداد العاملين متلقى الجرعتين والعاملين متلقى الجرعة الأولى، واتخاذ الإجراءات مع من لم يتلقى التطعيم، مؤكدًا على ضرورة استكمال كافة عمليات التطعيم والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، وذلك بالنسبة لكل من السادة المعلمين على مستوى الجمهورية، وكذا الطلاب المستهدفين.