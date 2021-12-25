السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى منع اللاجئين من دخول الأراضي المصرية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر ‫محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، السبت، الحكم في الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتي طالب فيها بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.

‫وطالب المحامي بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن الإفصاح عن سند الإقامة لهؤلاء اللاجئين، خاصة أنَّ منهم من هو مقيم منذ 7 سنوات أو يزيد، وكذلك إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات لها قوة القانون باعتبار أن الدولة المصرية هي مركز إيواء لاجئ بصفة مؤقتة لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو بلد الملجأ، فضلًا عن إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرار ملزم بعدم استيطان هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية.

 

محكمة القضاء الإداري القضاء الادارى مجلس الدولة منع دخول الدولة المصرية استيطان اللاجئين

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