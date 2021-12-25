السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش

السيد القصير
السيد القصير

كلف السيد القصير وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، بتنظيم دورات تدريبية لمواجهة الحشائش في الزراعات. 

وينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية تحت عنوان الاستخدام الامن والفعال لمبيدات الحشائش بالدقهلية في الفترة من ٢٦ ديسمبر إلى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١، تحت رعاية المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل المختلفة واهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش، ما ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذا المحاصيل صرح بذلك دكتور عبدة عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش. 

وقال عبيد، إن هذا الدورة تهدف إلى تدريب ٣٠ متدربا من المهندسين والمزارعين. 

 وأضاف الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل المركزي للحشائش للإرشاد والتدريب، أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال عام ٢٠٢١ و٢٠٢٢ وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين وسوف تتناول موضوعات أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش وكيفية التعرف عليها وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات وطرق مكافحتها في المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها في المحاصيل المختلفة والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.

ويعتبر المعمل المركزي لبحوث الحشائش من أهم المؤسسات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حيث تتركز اهتماماته فى البحوث والإرشاد والتدريب بغرض تطوير ونقل التقنيات الفعالة في مجال المكافحة المتكاملة للحشائش فى كافة الحاصلات الحقلية والبستانية والخضر والمساقى والمراوى الفرعية فى مساحة محصولية تزيد على 14 مليون فدان.

الزراعة تنظم دورة تدريبية حول الاستخدام الامن والفعال لمبيدات

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