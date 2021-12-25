توعية 100 ألف مواطن ضمن فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في زفتى

حياة كريمة..

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالفعاليات التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تنفيذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" ب ٢٨ قرية بمركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكداً على الدور الهام للمبادرة في حماية ووقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تعاطي المخدرات، من كونها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات المغلوطة لدى البعض.

واستهدفت المبادرة توعية ٦٣ ألف مواطن عن طريق تنفيذ ٥٥ حملة طرق أبواب، ٤٧ ورشة للأطفال و٧٦ حملة توعية ميدانية، كما تم تحويل ٦٢ حالة إدمان للخط الساخن ١٦٠٢٣ وتم حجز عدد منهم بشبرا قاص للعلاج، وفي ذات السياق تم تنفيذ ٥٥ لقاء جماهيري وأسرى استهدف ١٤ ألف مواطن، وذلك بهدف رفع الوعي لدى المواطنين والشباب بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، كذلك التعريف بطرق العلاج المجاني وفي سرية تامة.

كما قام الصندوق بعقد لقاء جماهيري مجمع لعدد من مدارس الوحدة المحلية لقرية حانوت بمدرسة الزراعة التابعة لقرية كفر شبرا قلوج بحضور ٢٠٠ طالب وعدد من موجهي التربية الاجتماعية بإدارة زفتى التعليمية، كما تم تنفيذ مهرجان جماهيري بقرية شبراملس بحضور أكثر من ٣٥٠ طالب، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من ورش العمل لطلاب المدارس الإعدادية بالمحافظة وخاصةً بمركز زفتى استهدفت إلى الآن ١٠ آلاف طالب، حيث يقوم ممثلي الصندوق بتوصيل المعلومات الصحيحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب بطرق تناسب مراحلهم العمرية المختلفة.

وفي ذات السياق، تم تنفيذ ٢٧ لقاء تحت شعار "القرار قرارك" استهدف ٩٠٠٠ موظف من الموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة بقرى مركز زفتى، وذلك لتوعيتهم بالقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الخاص بالكشف عن الموظفين متعاطي المخدرات وفصل من يثبت عليه التعاطي.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم، أمس الجمعة، تنفيذ حملة طرق أبواب ضمن مبادرة "قرية بلا إدمان" بقرية بتفهنا العزب مركز زفتى، استهدفت ٢٤٠٠ مواطن في المنازل والمحلات والمساجد للتعريف بأخطار الإدمان وطرق الوقاية والعلاج، كما تم تحويل ٨ حالات للعلاج في سرية تامة، وتستمر الحملة اليوم السبت أيضاً.