تقرير أمريكي: استثناء النظام الإثيوبي عرقية تيجراي من الحوار يفاقم الصراع

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها: إن الصراع في إثيوبيا قد تحول لحرب أهلية تنذر بتدمير البلاد.

وقالت الوكالة الأمريكية: إن الحكومة الإثيوبية تعلم أنه حتى لو انتهت الحرب، فإنها لا تزال بحاجة إلى معالجة الخلافات واسعة النطاق بين التجمعات العرقية والسياسية التي لا تعد ولا تحصى في البلاد، حيث تنقسم ثاني أكبر عدد سكاني في إفريقيا حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك وضع حدود الدولة والتعديلات الدستورية المخطط لها.

وأضافت: بينما وافقت الحكومة هذا الأسبوع على تشكيل لجنة للحوار الوطني، استبعدت في الوقت الحالي، إدراج مواطني عرقية تيجراي في تلك المناقشة - في تحد لرغبات المجتمع الدولي.

وتابعت الوكالة الأمريكية: هذا يعني أن أسباب الحرب التي أودت بحياة الآلاف وتركت الملايين في حاجة إلى المساعدة قد لا تتم معالجتها أبدًا.

ومع اقتراب تحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب المحتملة، لا يزال التهديد بفرض عقوبات دولية مطروحًا على الطاولة حيث تم بالفعل إلغاء وصول إثيوبيا المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة.

يأتي هذا فيما قالت الشبكة الألمانية "دويتشه فيله" في تقرير لها إن إثيوبيا تأتى بمقدمة الدول التي تقمع حرية الإعلام وتعرقل التغطية الصحفية المحايدة لاسيما في صراع تيجراي.

وتابعت الشبكة: يتم استهداف الصحفيين من قبل كل من الحكومات والجماعات المسلحة التي تسعى للسيطرة على تدفق المعلومات في المناطق التي مزقتها أعمال العنف والصراع مثل إثيوبيا.

وفي إطار محاولتها لوقف الانتهاكات ضد الصحفيين التي يتم إطلاق سراحها في ديسمبر من كل عام، دقت منظمة مراسلون بلا حدود، ناقوس الخطر بشأن العدد المتزايد من الصحفيين المحتجزين في جميع أنحاء العالم.

وتعرضت إثيوبيا لانتقادات من قبل منظمات حقوقية والأمم المتحدة في الشهر الماضي لتضييقها على حرية الصحافة خلال الحرب المستمرة بين القوات الفيدرالية ومقاتلي تيجراي وأورومو.

ففي الأسبوع الماضي، اتُهم ثلاثة صحفيين بـ "الترويج للإرهاب" بعد إجراء مقابلات مع أعضاء في جيش تحرير أورومو، الذي صنفته حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي كمنظمة إرهابية.