أستراليا تسجل حصيلة إصابات قياسية جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات والمقاطعات الأسترالية حصيلة إصابات قياسية جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بثاني عيد ميلاد في ظل الجائحة.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 6288 إصابة جديدة، أعلى حصيلة تسجل في 24 ساعة، حسبما قالت وزارة الصحة بالولاية، اليوم السبت.

وفي ولاية فيكتوريا، تم تسجيل إصابة 2108 أشخاص بفيروس كورونا، اليوم السبت، الأمر الذي أفسد خططهم للاحتفال بعيد الميلاد، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة في فيكتوريا.

كما أعلنت ولاية كوينزلاند تسجيل حصيلة قياسية يومية جديدة بلغت 765 إصابة جديدة، بينما سجلت ولاية تاسمانيا، وهي عبارة عن جزيرة جنوب أستراليا، حصيلة قياسية أيضًا بلغت 33 إصابة بكورونا.

وحثت السلطات الصحية المواطنين على الاحتفال بعطلات عيد الميلاد في الأماكن المفتوحة، إذا كان هذا ممكنا، لتقليل خطر الإصابة بكوفيد-19.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.