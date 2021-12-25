السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعادة محاكمة 17 متهما بأحداث شغب جزيرة الوراق.. اليوم

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت،  إعادة إجراءات محاكمة 17 متهمًا في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد فى قضية أحداث شغب جزيرة الوراق. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، و عضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة و استعراض القوة و قطع الطرق.

و جاء في التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة و الري وا الأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن و منعوا القوات من تنفيذ القرارات و قذفوا القوات بالطوب و الحجارة و إطلاق أعيرة نارية و خرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطًا و فرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.

واستمعت المحكمة في جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود في أمر الإحالة، و منهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و 19 قيراط و  2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلًا عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وأن الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقًا للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، و الذي يتيح تجديد العقد.

المستشار محمد السعيد الشربينى محكمة جنايات القاهرة أحداث شغب جزيرة الوراق

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