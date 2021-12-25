البابا فرنسيس: تذكروا الفقراء

قالبابا الفاتيكان فرنسيس إن الناس الذين لا يبالون بالفقراء "يغضبون الرب"، وحث الجميع على أن "ينظروا لما هو أبعد من الأضواء والزخارف" ويتذكروا المحتاجين.

وفي استقبال موسم عيد الميلاد التاسع في ولايته البابوية، أقام فرنسيس قداسا مسائيا بكاتدرائية القديس بطرس لنحو 2000 شخص بسبب قيود كورونا التي قللت العدد لنحو الخُمس مقارنة بما كان قبل الجائحة.

وقبل دقائق من بدء قداس عشية عيد الميلاد، سجلت إيطاليا ثاني زيادة قياسية يومية على التوالي في إصابات كورونا بلغت 50599 إصابة، مقابل 44595 في اليوم السابق.

وتناول فرنسيس في عظته فكرة أن "السيد المسيح ولد بلا شيء".

وقال في القداس الذي حضره أكثر من 200 من الكرادلة والأساقفة والكهنة: "أيها الإخوة والأخوات.. نتأمل ما هو مهم، ما هو أبعد من الأضواء والزخارف الجميلة. نتأمل الطفل".

وكان الجميع يضعون كمامات على وجوههم باستثناء البابا فرنسيس.

وقال فرنسيس، الذي أتم 85 عاما الأسبوع الماضي، إن "السيد المسيح ولد فقيرا وينبغي أن يكون في ذلك تذكرة للناس بأن خدمة الآخرين أهم من السعي لمكانة أو ظهور اجتماعي أو إفناء العمر سعيا لتحقيق النجاح".



و في وقت سابق ، قال البابا فرنسيس، إن الرجال الذين يمارسون العنف ضد المرأة ينخرطون في "فعل شيطاني أو يكاد".

وأدلى البابا بهذا التعليق الذي يعد أقوى تعبير يستخدمه للتنديد بمثل هذا العنف، خلال برنامج تم بثه على شبكة "تي جي 5" الإيطالية، بينما كان يتحدث مع ثلاث نساء ورجل، وجميعهم من خلفيات صعبة.

وردًا على سؤال وجهته امرأة تدعى جيوفانا، وهي من ضحايا العنف الأسري، قال البابا: "عدد النساء اللائي يتعرضن للضرب والإيذاء في منازلهن، حتى من قبل أزواجهن، مرتفع للغاية".

وأضاف: "المشكلة هي أنه بالنسبة لي مثل هذا العمل فعل شيطاني أو يكاد؛ لأنه يستغل امرأة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، ويمكنها فقط محاولة صد الضربات.. هذا أمر مذل ومهين جدًا".

وقالت جيوفانا، إنها ترعى أطفالها الأربعة بعد أن فروا من منزل يسوده العنف.

وخلال اللقاء، استمع البابا أيضًا إلى امرأة مشردة تحدثت عن حياتها في الشارع ورجل يحاول بدء حياته من جديد بعد 25 عامًا خلف القضبان.