السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعلن مقتل شخصين وإنقاذ 57 آخرين فى ثالث تحطم لمراكب المهاجرين خلال أيام

مهاجرين
مهاجرين

قال خفر السواحل اليوناني إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وتم إنقاذ 57 آخرين عندما انقلب المركب الذي كان يقلهم قبالة جزيرة باروس اليونانية في وسط بحر إيجه.

 

وسارعت السلطات بإجراء عملية بحث وإنقاذ شمال غربي جزيرة باروس بعد ما يعتقد أنه ثالث حادث تحطم سفينة تقل مهاجرين في المياه اليونانية هذا الأسبوع.

 

وقال خفر السواحل إنه تم إرسال طائرات وسفن إلى المنطقة.

 

وذكرت وكالة أثينا للأنباء، وهي وكالة يونانية شبه رسمية، أن 80 شخصا كانوا فيما يعتقد على متن المركب الذي وصفته بأنه مركب شراعي، مشيرة إلى أن ظروف انقلاب المركب غير معروفة إلى الآن.

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