السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تنتقد الولايات المتحدة لرفضها قرارين للجمعية العامة الأممية حول حقوق الإنسان

كاظم غريب
كاظم غريب

انتقدت إيران الولايات المتحدة لتصويتها ضد اثنين من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.

وكتب نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "هناك أخبارًا سيئة لحقوق الإنسان، حيث صوتت الولايات المتحدة ضد اثنين من القرارات المهمة للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح أن القرار الأول هو قرار إدانة شتى أشكال العنصرية، الذي صوتت ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا، مع امتناع 49 دولة عن التصويت وتأييد 130 دولة له.

وأشار إلى أن هذا القرار مطروح على التصويت كل عام اعتبارًا من 2015، وصوتت الولايات المتحدة ضده في كل مرة.

وتابع أن القرار الثاني هو حول "الحق في الغذاء"، وهو يؤكد أن الجوع يمثل فظيعة وإهانة لكرامة الإنسان، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات على مختلف المستويات للقضاء على الجوع.

وأشار إلى أن القرار حظي بدعم 186 دولة، بينما صوتت ضده الولايات المتحدة وإسرائيل دون امتناع أي دولة عن التصويت.

وعلى صعيد آخر، تعيد السلطات الصحية الإيرانية النظر في سياسة مكافحة فيروس كورونا، بما يمكن أن يعني إغلاقًا جديدًا في المستقبل القريب، في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون انتشار المرض بفعل المتحور الجديد "أوميكرون".

وقال وزير الصحة بهرام عين اللهي: "بسبب متحور أوميكرون الجديد، نخطط لإعادة التفكير داخل فريقنا المعني بإجراءات التصدي لأزمة فيروس كورونا"، مضيفًا أن ذلك قد يشمل الإغلاق، كما أن حالة الإبقاء على فتح المدارس متروكة للمناقشة.

وقال في حديث لوكالة أنباء الطلبة (إيسنا)، إن مستشفيات البلاد ووحدات العناية المركزة بحاجة إلى إعداد نفسها لموجة جديدة من الإصابات.

وتسعى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي جاهدة لتجنب المزيد من الإغلاقات، حيث يعاني الاقتصاد بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية، التي تسببت في أسوأ أزمة مالية في تاريخ إيران الحديث.

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