السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تسجل أرقاما قياسية للإصابة كورونا

كورونا فى كندا
كورونا فى كندا

سجلت كندا، أرقاما قياسية لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، حيث تم الإبلاغ، عن 11304 حالة إصابة جديدة، مما رفع المجموع التراكمي إلى 1957058 حالة مع 30139 حالة وفاة.


واستمرت حالات كوفيد-19 في الزيادة في كندا، حيث أبلغت مقاطعات أونتاريو ومانيتوبا ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد عن أرقام قياسية .
 

وأبلغت أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، عن 9571 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق في يوم واحد منذ تفشي الجائحة في فبراير 2020.
 

وشهدت مقاطعة مانيتوبا زيادة قياسية يومية بلغت 742 حالة جديدة. وأبلغت نيو برونزويك عن 265 حالة جديدة، وأبلغت جزيرة الأمير إدوارد عن أعلى 40 حالة يومية جديدة على الإطلاق.
 

وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في كندا في الأيام الماضية بسبب الانتشار السريع لمحور أوميكرون.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

 

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية، والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

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