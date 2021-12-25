السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول: وفرنا 2.5 مليار دولار سنويا من الغاز بعد الاكتفاء الذاتى

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الله وهب لمصر الثروة الطبيعية من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال حقول الغاز المكتشفة حديثة، الأمر الذى ادى إلى الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والذى وفر لمصر الكثير من الأموال التى كانت تنفق فى عملية استيراد الغاز المسال من الخارج، والذى كان يكلف مصر نحو 2.5 مليار دولار سنوياً نتيجة الاستيراد.

 

تلبية كافة الاستخدامات من الغاز الطبيعي

وأضاف وزير البترول خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء أمس الجمعة، أن وزارة البترول حالياً تلبي كافة الاستخدامات من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تصدير جزء كبير إلى الأسواق العالمية من فائض الغاز المصري.

وأشار «الملا»، إلى أن وزارة البترول مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار الغاز العالمية والإنتاج النهائي منه، كما أن الوزارة تعمل على مراجعة أسعار الغاز الخاصة بالمصانع بصفة دورية، لأفتاً إلى أنه تم خلال العامين الماضيين خفض سعر غاز المصانع من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ثم إلى 5.5 دولار، ثم إلى 4.5 دولار، ومع زيادة الأسعار العالمية خلال الأشهر الماضية تم مراجعة الأسعار والتكلفة، وحصة الشريك الأجنبي ومستحقاته ، ولذلك تم زيادة هذه الأسعار نسبياً لبعض الصناعات مثل صناعات «الحديد- البتروكيماويات- الإسمنت» وكذلك الصناعات المرتبطة بالأسعار العالمية والتصدير فتم زيادتها إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أما باقى الصناعات الأخرى فتم زيادتها 25 سنت فقط لتصبح 4.75 دولار.

وأوضح وزير البترول، أنه مازالت الدولة تدعم إسطوانة البوتاجاز للمواطنين، حيث مازالت إسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة نحو 140 جنيها حتى تصل للمستهلك النهائي، وتباع بسعر 70 جنيها للإسطوانة المنزلية ، بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه كدعم للبوتاجاز سنويًا.

وزير البترول الغاز الإكتفاء الذاتي طارق الملا عمرو أديب برنامج الحكاية

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