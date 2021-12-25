السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدين العام لتونس يتجاوز 102 مليار دينار

تونس
تونس

كشفت بيانات وزارة المالية التونسية، أن الدين العام للبلاد بلغ حوالي 102.2 مليار دينار، تعادل 81.47 % من الناتج المحلي.

وتشير هذه الأرقام إلى زيادة بـ12% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، و بلغ الدين الخارجي المستحق حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي المستحق حوالي 40.2 مليار دينار، أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد.

و هذه الأرقام، في حال استمرار تصاعدها للفترة المقبلة، فإنها تضع تونس في خانة خطرة بالنسبة لتصنيف ديونها من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما يعني صعوبة الحصول على تمويل جديد، و اعتبار البلد ذا "مخاطر مرتفعة".

الدين تونس أكتوبر الدين العام دينا نهاية نهاية أكتوبر تجاوز مليار

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وائل لطفي

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