الدين العام لتونس يتجاوز 102 مليار دينار

كشفت بيانات وزارة المالية التونسية، أن الدين العام للبلاد بلغ حوالي 102.2 مليار دينار، تعادل 81.47 % من الناتج المحلي.

وتشير هذه الأرقام إلى زيادة بـ12% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، و بلغ الدين الخارجي المستحق حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي المستحق حوالي 40.2 مليار دينار، أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد.

و هذه الأرقام، في حال استمرار تصاعدها للفترة المقبلة، فإنها تضع تونس في خانة خطرة بالنسبة لتصنيف ديونها من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما يعني صعوبة الحصول على تمويل جديد، و اعتبار البلد ذا "مخاطر مرتفعة".