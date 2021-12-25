وصول المناعة الجماعية ضد كورونا فى روسيا لـ60.4%

أكدت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في روسيا إلى 60.4%.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في إحصائية محدثة، أن مستوى المناعة بين سكان البلاد ازدادت من 58.2% الأسبوع الماضي إلى 60.4% حتى الجمعة.

وأوضحت بيانات المركز أن عدد المطعمين ضد العدوى "كوفيد-19" بالكامل في روسيا يبلغ حتى الآن 73.106 مليون.

وتعليقًا على هذه الأرقام، قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا: "كما أشار مؤخرًا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا غير كاف لاعتبار سكان بلادنا محميين بدرجة ضرورية من فيروس كورونا".

وسبق أن أعلنت جوليكوفا، أن تحقيق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا يتطلب تلقيح 80% على الأقل من سكان روسيا، أي أكثر من 90 مليونًا من البالغين.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 10.343 مليون إصابة بفيروس كورونا بينها 302269 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.