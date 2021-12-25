وفاة شخصين وإصابة 7 جراء سقوط مقذوف لمليشيا الحوثي بجازان

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي، وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر مليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.



وقال الحمادي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط المقذوف، وتم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه عبارة عن سقوط مقذوف عسكري على أحد المحال التجارية في الشارع العام، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة 7 مدنيين وهم 6 مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلادشية بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، إلى جانب تضرر محلين تجاريين و12 مركبة بأضرار مادية.



وأكد الحمادي أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.