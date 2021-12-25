وزير البترول: اكتفاء ذاتى من السولار بمحافظات الصعيد خلال العامين المقبلين

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع مجمع البنزين الجديد الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، سيغطى كافة محافظات الصعيد من منتج البنزين، وذلك لأول مرة يكون الصعيد لديه منتج البنزين الخاص به بدلًا من نقله من محافظات الوجه البحري باللواري، ويعد هذا تقدم كبير يحدث بالمحافظات، بالإضافة إلى أنه سيكون أيضَا نصيب وافر لمحافظات الصعيد خلال العامين القادمين بالاكتفاء الذاتي من السولار من خلال مشروعات التكرير الجاري تنفيذها حاليًا بأسيوط.

الاعتماد على المكون المحلي بنسبة تجاوزت الـ60%

وأضاف وزير البترول، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء أمس الجمعة، أن تكلفة مشروع مجمع البنزين تجاوزت الـ 7 مليارات جنيه، وأنه تم الاعتماد على المكون المحلي بالمشروع بنسبة تجاوزت الـ60%، وذلك عن طريق خبرات ومهارات وإمكانيات الشركات المصرية الوطنية العاملة بمجال الصناعات البترولية والتكرير والإنشاءات، من خلال تصنيع الأوعية والإبراج، وباقي نسبة التصنيع هي خاصة بالتكنولوجية التى قامت بها الشركات العالمية.

كما أشار الوزير، إلى أن المشروع سيوفر نحو 2000 فرصة عمل، مما يحقق التنمية الشاملة لمنطقة الصعيد، بالإضافة إلى خلق نوع من الاقتصاد بالأسواق الخاصة بمحافظات الصعيد، واستقرار سوق توزيع المنتجات البترولية، والقضاء على الانتظار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح الأربعاء الماضي، مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بأسيوط، وشاهد تطور دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر وخاصة مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، موضحًا أن محافظات الصعيد الـ10، يبلغ إجمالي استهلاكها من المنتجات البترولية 20% من إجمالي استهلاك مصر، وكذلك أهم تحديات توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد التي تمثلت في الأزمات في توفير الوقود والتكدس بالمحطات، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الطرق نتيجة نقل المنتجات من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس، والنقص في الطاقات التخزينية.