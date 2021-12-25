العلمين الجديدة.. إنجازات الإسكان فى 7 سنوات

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال السبع سنوات الماضية في الفترة من يونيو 2014 و30 يونيو 2021.

العلمين الجديدة

قامت الوزارة بتنفيذ 1080 وحدة سكن مصر، في حين جاري تنفيذ 28670 وحدة إسكان متنوع (متميز ومتوسط)، كما أنه جاري تنفيذ أيضا 18 برجا شاطئيا، بالإضافة إلى تنفيذ الممشى السياحي، ومحطة تحلية مياه الشرب.

المنصورة الجديدة

جاري تنفيذ محطة تحلية مياه البحر، ومحطة المحولات، وجامعة المنصورة الجديدة.

في حين جاري تنفيذ 17328 وحدة إسكان، و1149 فيلا، وشبكات مرافق ل2000 فدان.



غرب قنا

تم تنفيذ 720 وحدة إسكان اجتماعي، في حين جاري تنفيذ 2544 وحدة إسكان اجتماعي، و720 وحدة سكن مصر، ومحطة تنقية للمياه، وكذلك أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان.

غرب أسيوط

جاري تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعي، و2640 وحدة دار مصر، وأعمال البنية الأساسية للمدينة بمساحة 1600 فدان.

مشروعات الطرق المنفذة من قبل وزارة الإسكان

تم تنفيذ عدد 180 مشروع طرق، بتكلفة 19.3 مليار جنيه، في حين جاري تنفيذ 55 مشروع طرق، بتكلفة 16.3 مليار جنيه.

تم الانتهاء من 3 طرق بالمشروع القومي للطرق، بتكلفة 8 مليار جنيه، في حين جاري تنفيذ 2 طرق قومية، بتكلفة 6.2 مليار جنيه.

كما تم الانتهاء من 11 طريقا رئيسيا، بتكلفة 5.9 مليار جنيه، في حين جاري تنفيذ 7 طرق رئيسية، بتكلفة 7.8 مليار جنيه.

وتم الانتهاء أيضا من 166 طرقا داخلية بالمحافظات، بتكلفة 5.4 مليار جنيه، في حين جاري تنفيذ 46 طرقا داخلية بالمحافظات، بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

ونفذت الوزارة، 573 مشروعا لصالح الدولة، نفذته الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وقع على أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت بجميع ربوع مصر، ويضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية، وذلك خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.