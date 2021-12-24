إعادة تشغل نافورة حديقة غرناطة بمصر الجديدة

أعلنت محافظة القاهرة انتهاء تطوير حديقة غرناطة بمنطقة مصر الجديدة.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بإصلاح وتشغيل نافورة حديقة غرناطة التاريخية بعد توقفها لمدة 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها.

تشغيل نافورة حديقة غرناطة التاريخية





وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة للورش الإنتاجية بالهيئة بإصلاح وتشغيل نافورة الحديقة، وتم الانتهاء من رفع كفاءة النافورة وتشغيلها بأيدي مهندسي وفني الورش، تحت إشراف مهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، وتم إعادة المظهر الحضاري والجمالي للحديقة.

تشغيل نافورة حديقة غرناطة التاريخية