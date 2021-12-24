أبناء الطائفة الكاثوليك بالشرقية يصلون قداس عيد الميلاد

أدى أبناء الطائفة الكاثوليك بالشرقية، قداس صلاة عشية عيد الميلاد المجيد، احتفالا بميلاد السيد المسيح، وتحتفل به الطائفة الكاثوليك في الخامس والعشرين من ديسمبر من كل عام.

وترأس القداس الأب يوسف كمال راعى الطائفة الكاثوليك بالشرقية.

وتوافد العديد من أبناء الطائفة الكاثوليك على مصر كنيسة القديس يوسف، مقر أبناء الطائفة بمدينة الزقازيق، وتمت الصلاة بحضور عدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، كالنائب الأسبق اللواء دكتور خالد العراقي، والدكتور قاصد خير، والدكتور سنيفن سمعان صبحي، نجل الأب الراحل سمعان صبحي، راعى الطائفة الكاثوليك الأسبق.

وتمت الصلاة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها أمام كافة الكنائس في مختلف المحافظات، حيث تم وضع حواجز ومسارات للمواطنين، من أجل تفتيشهم قبل دخول الكنائس.