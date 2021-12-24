الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الانتهاء من إنشاء أول مكتبة من مكتبات «حياة كريمة» بقرية المراشدة في قنا

حياة كريمة
حياة كريمة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تُعلن مؤسسة حياة كريمة الانتهاء من إنشاء وتأسيس أول مكتبة من مكتبات حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الثقافة بقرية المراشدة بمحافظة قنا.

يأتي ذلك في إطارالاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوحيداً للجهود المشتركة بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، وإيمانًا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قري محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتأتي محافظة قنا كأولي المحافظات التي يتم تنفيذ المكتبات بها في صعيد مصر، حيث تخدم المكتبة جميع الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن  بإلإضافة الي تخصيص ساحات خارجية لإقامة الفاعليات الثقافية والتوعوية والأنشطة المختلفة لتنمية المهارات.

ويراعي في تصميم المكتبات ان تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات المبادرة، مع مراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكانت قد انطلقت قوافل مؤسسة حياة كريمة المُحملة بالمواد الغذائية الأساسية علي المواطنين في محافظات الصعيد وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصرى لتوزيع ٧ الآف كرتونة مواد غذائية أساسية علي أهالي محافظتي قنا وأسوان .
حيث توجهت القوافل  مساء أمس الخميس إلي محافظة قنا وعلي الفور بدأت فرق العمل الميداني بالمؤسسة جهودها علي الأرض لتوزيع ٥٠٠٠ كرتونة مواد غذائية في محافظة قنا موزعة علي مختلف قري مركز الوقف بالمحافظة، حيث تم توزيع ٢٠٠٠ كرتونة بقرية المراشدة، كما تم تخصيص ١٢٠٠ كرتونة مواد غذائية لقرية الوقف، وتوزيع ألف كرتونة مواد غذائية لقرية قلمينا ، كما تم تخصيص عدد من الكراتين لأهالي قري العبل والحمودي بمحافظة قنا. 


في الوقت ذاته تواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين  التوزيع في محافظة أسوان حيث تم توزيع عدد ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية علي أهالي قرية غرب سهيل بمركز أسوان.
كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية موسعة بمركز الوقف بمحافظة قنا لتوفير الكشف والعلاج المجاني لأهالي قرية المراشدة، حيث تضم القافلة ١٠ فرق طبية بالإضافة الى توفير تحليل فيروس كورونا، وتشمل  القافلة الطبية العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة  والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

يأتي ذلك  إيمانًا من المؤسسة  بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وفي إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، وتواصل القوافل عملها  اليوم  وغداً بالتعاون مع الجهات الشريكة لتوزيع المواد  الغذائية والطبية بمختلف محافظات الصعيد.

 

 

 

 

 

 

“حياة كريمة” الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية محافظات الصعيد توجيهات الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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