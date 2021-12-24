الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية تحتفل بقداس عيد الميلاد

مطرانية الأقباط الكاثوليك
مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية

احتفلت مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية مساء اليوم بقداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مارمرقس.

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وترأس الصلاة نيافة المطران الأنبا دانيال ولفيف من الآباء الكهنة وهم القمص إغاثون خير وكيل المطرانية والأب يوسف رمزي والأب جوفاني قاصد رعاة الكاتدرائية في حضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية لتقديم التهنئة نيابة عن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

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وشهدت كنيسة مارمرقس إجراءات أمنية مشددة لتأمين المصليين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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