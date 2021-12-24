الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك في قداس عيد الميلاد (صور)

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، في قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيستي القديس نيقولاوس وسانتي أوجيني، بحضور وكيل وزارة الأوقاف ووفد من التنفيذيين.

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وقدم المحافظ التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها وشعوب الكنائس، مؤكدًا سعادته البالغة بالمشاركة، ومشددًا أن مصر ستظل دائمًا تضرب أروع الأمثلة في التأخي والحب.

وأشار إلى أن أعياد المسلمين والمسيحيين فرصة للسعادة والفرح لكل المصريين.

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من جانبه، أكد الأنبا تادرس أن هذا العيد أحد أهم الأعياد المسيحية، داعيًا الله أن يرفع شأن مصر وأن يتفضل على  شعبها بالخير، وأن يحمي رئيسها وقادتها، وأن يرفع البلاء عن كل شعوب الأرض.

فرح على خلال الأوقاف المسلمين مصري الجمعة ليلة مسيحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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