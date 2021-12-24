أجراس «الكاثوليكية» تدق لبدء احتفالات عيد الميلاد

دقت أجراس كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر معلنة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ تقدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، موكب الشمامسة وسط ألحان العيد ليترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

وترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر بحضور مطارنة الكنيسة الكاثوليكية من بينهم الانبا كيرلس وليم مطران أسيوط، والأنبا باسيليوس مطران سوهاج، والانبا بطرس مطران المنيا، والأنبا باخوم المعاون البطريركي والأنبا توماس مطران الجيزة.

بطريرك الكاثوليك يستقبل المهنئين بالعيد قبل بدء قداس عيد الميلاد

وكان قد استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك في مصر، عددا من المسئولين والقيادات التنفيذية قبل انعقاد قداس عيد الميلاد المجيد.

وتزينت الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

ومن جهته، نشرت وزارة الداخلية قواتها وشددت من التواجد الشرطي بمحيط الكنائس المختلفة.

كما وضعت الكنيسة الكاثوليكية أبواب الكترونية لإحكام عملية التفتيش قبل الدخول لكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.