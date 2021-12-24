الجزائر تسجل 9 وفيات و375 إصابة بكورونا

شهدت أرقام "كورونا" بالجزائر، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في الإصابات، إذ تم تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس التاجي، و9 حالات وفاة، فيما تماثل 193 مريضًا للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان لها - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 216 ألفًا و98 حالة؛ من بينها 375 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 148 ألفًا و599 شخصًا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و222 حالة ، فيما يتواجد حاليًا 34 مريضًا في العناية المركزة، مشيرة إلى أن 20 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 12 ولاية 10 حالات فما فوق.

وأوصت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارًا، مطلع الشهر الجاري، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب "كورونا" عبر كامل الأراضي الجزائرية.