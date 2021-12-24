الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تتضامن مع بنجلاديش فى ضحايا حريق العبارة

وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية

أعربت البحرين، اليوم الجمعة، عن تضامنها مع بنجلاديش وشعبها الصديق، في حريق العبارة الذي وقع جنوبي البلاد، وأدى إلى وفاة العشرات من الأشخاص وإصابة آخرين.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن خالص التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا، وإلى حكومة وشعب بنجلاديش في هذا الحادث المؤلم، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان أعلن مسؤولون بنغال اليوم الجمعة مصرع 37 شخصا على الأقل وإصابة 72 أخرين إثر اندلاع حريق ضخم في عبارة نهرية مكتظة بالركاب في جنوب البلاد صباح اليوم.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحريق اندلع على متن العبارة في حوالي الساعة الثالثة صباحا (بالتوقيت المحلي) قبالة ساحل منطقة "جهلوكاتي" في نهر "سوجاندا".

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤول الإطفاء كمال الدين قوله "إن العبارة، التي كانت تحمل على متنها 800 راكب، كانت متجهة من العاصمة "دكا" إلى مدينة "بارجونا" التي تقع على بعد حوالي 250 كيلومترا إلى الجنوب".

من جانبه، صرح ضابط الإطفاء فضل الحق بأن رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن 37 جثة وتمكنوا من إنقاذ 72 راكبا مصابا، مضيفا أن مهمة الإنقاذ مازالت جارية وأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.. فيما لم يتم الإفصاح عن السبب وراء اندلاع الحريق بعد.

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