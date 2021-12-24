كتاب «الرؤية والإنجاز» يستعرض حصاد «التعليم العالي» خلال 7 سنوات

وثّق كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة التعليم العالي على مدار السبع سنوات الماضية، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالأمن ما يعود على المواطن المصري بالاستقرار وإحراز تقدم مشهود به في مجال حقوق الإنسان.

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم العديد من التقدم بعدة مسارات وهم كالتالي:

مسار نشر ثقافة العلوم والابتكار:

- إطلاق عدة دورات لمعرض القاهرة الدولي للابتكار منذ عام 2014 حتى 2021، وآخرها إطلاق المعرض في نسخته السادسة وتجاوز عدد الإبتكارات المعروفة ١٥٠٠ اختراع وابتكار وتم منح ١٢٥ جائزة.

- تم تصنيع محطة تحلية مياه متحركه بشلاتين ومشروع ضخ المياه بالوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية.

- إنشاء المعمل المصري الصيني بسوهاج لتصنيع الخلايا الشمسية والذي يعتبر أول معمل لتصنيع الخلايا في مصر والشرق الأوسط.

- إطلاق القمر الصناعي كيوب سات .

- إطلاق صاروخ falcon التابع لشركة space x العالمية من قاعدة cap Canaveral بولاية فلوريدا الأمريكية.

- استضافة وكالة الفضاء الأفريقية وتطوير وتنمية البحيرات المصرية.

مسار تطوير نظم التقويم والامتحانات:

- إنشاء مراكز وحدات القياس والتقويم بالجامعات.

- مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بكافة مؤسسات التعليم العالي.

مسار تدويل التعليم:

إنشاء مؤسسات أكاديمية أجنبية في مصر وآخرين مصرية بالخارج

- إنشاء مؤسسات تعليم اكاديمي دولية على أرض مصر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا - الجامعة الأهلية الفرنسية- فرع جامعة اسلسكا - الجامعة الألمانية الدولية- فرع جامعة بيروت العربية).

- عودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم إلى العمل وتجهيز فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان للعودة قريبا.

التعاون المصري الأفريقي:

- قيام كليات الطب المصرية بتنظيم قوافل طبية لأفريقيا (تم فحص ١٠٠٠ حالة - إجراء ٦٠٠ عملية جراحية)

- تنظيم ٣٠ مؤتمراً علميا في التخصصات المختلفة واستضافة العديد من الدول الأفريقية والعلماء والباحثين الأفارقة.

الشراكات الدولية والاتفاقيات:

- اتفاقية شراكة للتوأمة بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكلية الهندسة بجامعة إيست لندن بإنجلترا، بهدف منح شهادة مزدوجة من الجامعتين في برامج العمارة وهندسة البناء ونظم البرمجيات .

- إنشاء ٣ مراكز تميز في قطاعاتها الطاقة والمياه والزراعة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية بقيمة ٣٠ مليون دولار لكل مركز.

- توقيع بروتوكول لتنفيذ عملية توأمة ونقل وتكنولوجيا بين حاضنة طريق التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات ونظيرتها التابعة لمعهد شنغهاي.