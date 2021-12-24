السبت 25 ديسمبر 2021
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الكرازة

رئيس الأسقفية: نحتفل بميلاد المسيح طوال السنة

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بميلاد المسيح قائلًا: «لا نكتفي بأن نحتفل بميلاده ليلة عيد الميلاد ولكن نحتفل به كل يوم في السنة روحيًا»، مضيفًا: «فيمكنك أن تقول إنه يولد كل يوم من العام في قلوب آلاف وملايين من البشر، مما يؤثر في حياتنا أكثر من الاحتفالات التقليدية بالميلاد».

وأضاف رئيس الأساقفة في عظة قداس الميلاد: «يمكنك أن تعبر عن الفرح أولا كما فعلت الملائكة بالخدمة العامة.. البعض مدعوين أن يتكلموا مع كثيرين، عن المخلص وقدرته أن يخلص البشر».

وتابع رئيس الأساقفة: «البعض الأخر لا يعظ ولكنه يرنم ويسبح من كل قلبه مثل جمهور الملائكة التي لا تدخر في أن تستخدم لسانها وصوتها في أن تعطي المجد لله ترفع صوتها بالتسبيح بفرح للملك المولود في بيت لحم».

واستكمل: «آخرون لا يمكنهم الوعظ أو التسبيح، ويمكنك أن تفعل مثل الرعاة الذين أعلنوا الاخبار السارة، عندما رأوا الطفل المولود كما قالت لهم الملائكة ثم عادوا إلى بيوتهم يسبحون ويمجدون الله، تعبيرًا عن الفرح المقدس».

واختتم رئيس الأساقفة: «كلامنا ومشاركتنا عن الأخبار السارة لا تتوقف واصلي أن يعطيكم الرب فرحًا عظيمًا ونحن نحتفل بميلاد السيد المسيح المخلص وسنة جديدة مليئة بالبركات، نفرح فرح لا ينطق به ومجيد لأنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب».

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