الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 2 فى سقوط مقذوف حوثى جنوب السعودية

الحوثيون
الحوثيون

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن سقوط مقذوفين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة في منطقتي نجران وجازان جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة شخصين.

 

وأفاد التحالف، في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية بـ"سقوط مقذوف معاد بإحدى القرى الحدودية في نجران في محاولة لاستهداف المدنيين"، مضيفا: "لا يوجد أي إصابات وتضرر مركبة تعود لأحد المواطنين، وسنتخذ إجراءات فورية لتحييد التهديدات وحماية المدنيين".

ولاحقا تحدث التحالف عن سقوط مقذوف معاد على إحدى الورش الصناعية في مدينة صامطة بمنطقة جازان.

وأشار إلى أن تقريرا أوليا يفيد "بإصابة مدنيين اثنين بالمحاولة المتعمدة لاستهداف المدنيين واستجابة للتهديد".

وشدد التحالف: "نحن بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد".

التحالف السعودية اطلاق الحوثيون منطقتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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