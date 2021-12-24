الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكب قادم من ألمانيا بحوزته ترامادول فى مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت.

واستوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علي الطاهر مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود شرائط دوائية بين طيات الملابس بالحقائب، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 28 شريطا من عقار الترامادول المخدر بإجمالي 280 قرصا.

وأمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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