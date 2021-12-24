بث مباشر.. مطران الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

بإجراءات احترازية مشددة

ترأس، منذ قليل، دكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية رئيس الأساقفة بالزمالك.

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وكانت قد تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد، قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

الجدير بالذكر أن الكنيسة فرضت إجراءات احترازية مشددة جراء فيروس كورونا حرصت فيها على توفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كانت الكنيسة الأسقفية قد احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الجمعة الماضية، وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.