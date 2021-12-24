وزيرة الثقافة الجزائرية تزور الخلافة العامة للطريقة التجانية (صور)

لدعم السياحة الروحية..

أعلنت الطريقة التجانية بدولة الجزائر، اليوم الجمعة، عن زيارة السيدة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، لمقر الخلافة العامة للطريقة التجانية، موضحة أن تلك الزيارة تأتي من أجل دعم السياحة الدينية والروحية التي تراها الزاوية للتجانية بالجزائر.

وزيرة الثقافة الجزائرية تزور الطريقة التجانية

وقالت الطريقة التجانية، في بيان لها، إن وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال دعت من مدينة الأغواط الجزائرية الى ضرورة استغلال البعد الروحي والديني في السياحة الثقافية من أجل تثمينه.

وزيرة الثقافة الجزائرية تزور الطريقة التجانية



وتابع البيان: «وزيرة الثقافة والفنون التقت بالخليفة العام للتجانية الشيخ علي بلعربي على هامش زيارة عمل وتفقد بولاية الأغواط، حيث قالت شعلال إنه من الضروري تجسيد معاني الاستثمار الثقافي الحقيقي من خلال استغلالها في السياحة الثقافية ذات البعد الروحي والديني».

ولفتت، إلى أن قطاع الثقافة يولي أهمية كبيرة للزوايا والطرق الصوفية، وخاصة الزاوية التجانية باعتبارها نبراسًا للروحية، ومكمنًا للامتداد الإفريقي والعالمي، بحكم عدد المريدين الذي قارب 400 مليون عبر أقطار العالم.

وزيرة الثقافة الجزائرية تزور الطريقة التجانية

وأوضح: «عاينت وزيرة الثقافة والفنون خلال زيارتها للولاية ورشة ترميم وإعادة الاعتبار للمسجد العتيق "سيدي محمد الحبيب" ببلدية عين ماضي، ويبلغ الغلاف المالي المرصود لإعادة الاعتبار للمسجد العتيق الموجود بالزاوية التجانية القديمة 70 مليون دينار جزائري».

وزيرة الثقافة الجزائرية تزور الطريقة التجانية

ومن المنتظر استلامه مع نهاية السداسي الأول لسنة 2022، وقامت كذلك السيدة شعلال بوضع حيز الخدمة المتحف التاريخي الروحي، والمتمثل في المنزل الذي ولد فيه مؤسس الطريقة التجانية الشيخ سيدي أحمد التجاني رضى الله عنه، والذي حظى بإعادة ترميم شاملة.

وزيرة الثقافة الجزائرية تزور الطريقة التجانية

وأشار البيان: «وحسب الشروحات المقدمة في عين المكان، راعى القائمون على ترميم المتحف الشق التراثي التقليدي للمعلم، كما استعانوا بحرفيين وفنانين من المنطقة من أجل الحفاظ على الهوية الروحية للمنزل باعتباره مقصدًا سياحيًا ودينيًا لمريدي، الطريقة التجانية في زياراتهم لعين ماضي».