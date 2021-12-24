الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «داعش حلوان»

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، غدا السبت محاكمة 8 متهمين بـ "خلية داعش حلوان" في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم محمد عبده ود. علي حسن إبراهيم عمارة ومحمود محمد عبد المنعم زيدان.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن وأسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح ناري، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.

الدائرة الثالثة المستشار محمد حماد عبد الهادي ارهاب جنايات أمن دولة الجماعة الإرهابية تنظيم داعش الارهابي

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